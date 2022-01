Homem encontrado morto na Lagoa Azul em Sintra

Bombeiros ainda tentaram realizar manobras de reanimação mas o óbito foi confirmado no local.

O corpo de um homem foi encontrado a boiar, na manhã deste sábado, na Lagoa Azul, em Sintra, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa (CDOS) de Lisboa.O alerta foi dado pelas 10h00 da manhã. No local estiveram os bombeiros de São Pedro de Sintra, com um total de 11 operacionais e 4 veículos, que foram acionados para resgatar o corpo da água.Segundo o comandante dos Bombeiros São Pedro de Sintra, foram acionados, juntamente com a VMER, para assistir uma vítima em situação de afogamento. Quando chegaram à Lagoa Azul, a vítima estava em paragem cardiorespiratoria. Ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado ainda no local.Segundo oapurou, decorre uma investigação para tentar perceber os contornos deste caso. A Lagoa Azul é uma propriedade privada onde não é permitido nadar. A GNR ainda está no local mas os militares não prestaram qualquer esclarecimento.