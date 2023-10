Homem encontrado morto no mesmo prédio onde jovem foi encontrada sem vida na Moita

Cadáveres estavam em circunstâncias semelhantes.

Um homem, de 48 anos, foi encontrado morto, na noite desta terça-feira, no mesmo bloco de prédios onde uma jovem, de 17, foi encontrada sem vida, na segunda-feira, no Bairro Fonte da Prata, em Alhos Vedros, Moita.João Paulo, de nacionalidade angolana, é descrito pelos moradores como um homem carinhoso e pouco dado a conflitos. Não era visto desde domingo, mas como nem sempre estava em Portugal, os vizinhos não estranharam a ausência.sabe que foi um familiar ou amigo que se deslocou à casa e o encontrou já sem vida. O homem estaria em circunstâncias semelhantes às de Lara Gonçalves, deitado de cabeça para baixo, prostrado no chão.O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 22h00.Devido a haver suspeitas de crime, o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.