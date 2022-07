Homem encontrado morto num hotel no centro de Florença

Ao lado da vítima mortal, de 40 anos, estava uma mulher gravemente ferida.

Um homem de nacionalidade britânica foi encontrado sem vida este sábado de manhã num hotel em Florença, Itália.De acordo com a BBC News, ao lado da vítima mortal, de 40 anos, estava uma mulher gravemente ferida. Ao que tudo indica tratar-se-á da companheira.O casal estava hospedado num hotel de quatro estrelas no centro de Florença depois de ter chegado à cidade italiana na sexta-feira à noite.A polícia britânica está já em contacto com as autoridades italianas.