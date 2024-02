Homem esconde-se no quarto enquanto ladrões roubam 50 mil euros

Quatro encapuzados entraram numa casa e levaram cerca de 50 mil euros em peças de ouro, na noite de sexta-feira, em Tamel São Veríssimo, no concelho de Barcelos.O morador apercebeu-se da presença dos ladrões e conseguiu refugiar-se no quarto e trancar a porta.Os suspeitos – que segundo a vítima teriam cerca de 30 anos – fizeram várias ameaças através da porta, e o morador acabou por revelar onde estavam as peças de ouro, que foram depois roubadas pelos suspeitos.Não se registaram agressões durante o roubo, que ocorreu por volta das 22h00. A GNR está agora a investigar o assalto.