Homem escondido no trem de aterragem de avião sobrevive a voo de 11 horas da África do Sul para a Holanda

Schiphol, em Amsterdão, vindo

da África do Sul

este domingo."O homem está bem, considerando as circunstâncias e foi levado para um hospital", disse a polícia encarregada do controlo da fronteira holandesa, em comunicado.

"A nossa primeira preocupação, é claro, foi com a saúde dele", acrescentou. "Definitivamente, é muito incomum que alguém tenha conseguido sobreviver ao frio a uma altura tão alta – muito, muito incomum."Um porta-voz da transportadora Cargolux confirmou ao jornal The Guardian que o passageiro clandestino estava num voo operado pela Cargolux Italia.O único voo de carga da Cargolux que chegou a Schiphol no domingo foi um cargueiro Boeing 747 que viajou de Joanesburgo e fez escala em Nairóbi, no Quénia, de acordo com o site de Schiphol.