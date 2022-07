Homem esfaqueado em várias partes do corpo na Madeira

Suspeito foi detido mas saiu em liberdade com termo de identidade e residência uma vez que não foi apanhado em flagrante delito.

Um homem de 29 anos ficou em estado grave depois de ter sido esfaqueado com uma arma branca por outro de 21, na madrugada deste sábado, durante uma rixa num bar no Funchal, Madeira.Ao que oapurou, o suspeito foi detido mas saiu em liberdade com termo de identidade e residência uma vez que não foi apanhado em flagrante delito.A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos Bombeiros Voluntários da Madeira com múltiplos ferimentos pelo corpo mas, depois de ter sido operada, ficou livre de perigo.O alerta foi dado à PSP pelas 3h30 da manhã.