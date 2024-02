Homem esfaqueado mortalmente na Madeira junto a paróquia

PJ investiga.

Um homem foi esfaqueado no abdómen e no pescoço, na madrugada deste domingo, no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, após o término de uma festa religiosa.

A vítima de 36 anos foi inicialmente agredida no abdómen e ao pedir auxílio junto do pai, que trabalhava num dos stands de comida presentes na festa, foi novamente esfaqueada no pescoço.O homem e o agressor foram colegas de escola na primária, mas desavenças relacionados com terrenos podem estar na origem do desacato. A EMIR esteve no local, mas não foi possível salvar a vida do jovem.

A PJ foi chamada a intervir, adiantando que a investigação está na sua alçada, uma vez que se trata de uma suspeita do crime de homicídio.



De acordo com uma fonte os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, a agressão aconteceu cerca das 2h20, nas imediações de uma paróquia na freguesia do Campanário, na zona oeste da Madeira.



Não há informação sobre o prosseguimento da festa religiosa.