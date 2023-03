Homem esfaqueado na Pasteleira Nova foge do hospital. Agressor foi atacado noutra zona da cidade

Discussão deu-se entre dois alegados toxicodependentes.

Uma discussão entre dois alegados toxicodependentes termina com um dos homens esfaqueado, ao final desta tarde, no Bairro da Pasteleira Nova, Porto. Socorrido, foi levado para o Hospital de Santo António, de onde entretanto fugiu. O agressor, que se tinha colocado em fuga, foi depois agredido, noutra zona da cidade, tendo sido já hospitalizado.

O alerta para a primeira agressão, na rua Vieira da Silva, no núcleo do bairro da Pasteleira Nova, foi dado às 18h54. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Portuenses e pela equipa de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. Estabilizado, o homem foi transportado, com acompanhamento médico e policial, para o Hospital de Santo António. No entanto, acabou por escapar da unidade hospitalar.

Entretanto, o agressor em fuga terá sido abordado e agredido por elementos que serão amigos da vítima, junto à rua da Constituição, tendo sido já hospitalizado.

A PSP deslocou vários agentes para o bairro, investiga agora os contornos das agressões e procura a vítima que fugiu da unidade de saúde.