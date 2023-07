Homem esfaqueia atual companheiro da ex-mulher ao entregar filho com quem tinha passado o fim de semana

Detido acabou por se desentender a vítima, tendo desferido quatro facadas.

Um homem, de 50 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter esfaqueado o atual companheiro da ex-mulher, no passado domingo, quando foi até à casa da mulher para entregar o filho menor com quem tinha passado o fim de semana, em Vila do Conde.

O detido acabou por se desentender com o homem, tendo desferido quarto facadas na vítima, que ficou em estado grave e foi hospitalizado.

De acordo com um comunicado da PJ, entre o homem e a "ex-mulher existia um relacionamento pautado por desavenças inerentes ao fim do relacionamento". A mulher já tinha feito queixa contra o ex-marido por violência doméstica.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a permanecer em casa, com pulseira eletrónica.