Homem esfaqueia outro à saída do comboio e barrica-se em restaurante no Largo de Santos em Lisboa

Um homem esfaqueou outro, este sábado, à saída de um comboio, em Santos, Lisboa. Fonte oficial da PSP confirmou as agressões aoque terão acontecido cerca das 15h15.O ferido transportava uma coluna com música alta, o que se acredita que tenha incomodado o agressor e motivado o esfaqueamento. A vítima, já depois de esfaqueada, seguiu o agressor até ao Largo dos Santos, mas este barricou-se no restaurante 'El Cabron' até à chegada da PSP.O suspeito foi retido pelos populares, tendo depois sido algemado e conduzido à 30º esquadra.A vítima apresenta um golpe profundo numa mão e foi encaminhada para o Hospital S. José.