Homem esfaqueia sete pessoas em hospital e é morto pela polícia no Brasil

Médico que foi ferido no ataque continua internado em estado grave.

Um homem esfaqueou sete pessoas num hospital da cidade de Américo Brasiliense, a 253 km de São Paulo, no Brasil, fez uma refém ao tentar fugir e acabou por ser morto pela polícia. Dos sete feridos, um deles, um médico da unidade hospitalar, continua internado em estado grave.

O homem, que aparentava estar muito nervoso, entrou no Hospital Municipal José Nigro Neto como qualquer paciente, pediu atendimento e foi atendido por um médico do plantão. A certa altura, quando o médico já lhe tinha prescrito um medicamento para o acalmar, o homem empunhou uma faca e começou a golpear pessoas em redor, iniciando as agressões com a arma branca pelo clínico que o atendia e foi apanhado totalmente de surpresa.

Além do médico, ele atingiu outros pacientes e funcionários do hospital, e depois correu para a saída. Ao tentar deixar o hlocal, já no lado de fora do hospital, o agressor viu uma viatura da Polícia Militar a aproximar-se e correu para uma enfermeira que estava a chegar para trabalhar, fazendo-a refém.



Com a profissional de saúde como escudo, e com a faca encostada o tempo todo ao pescoço dela, o homem acabou cercado pela polícia e ameaçava matar a enfermeira se não o deixassem ir embora. Num momento em que o agressor, cada vez mais nervoso, saiu parcialmente de trás da enfermeira e esta conseguiu afastar-se um pouco, um dos polícias que o cercavam atirou.

Muito ferido, o tresloucado agressor ainda foi socorrido ao próprio hospital que tinha atacado, mas morreu pouco depois. De acordo com o major Alan Gouvêa, da Polícia Militar de Américo Brasiliense, o homem já era conhecido na cidade por usar droga e ter surtos, e o caso está a ser tratado como acção isolada de um viciado em estupefacientes e não como um ataque movido por qualquer orientação religiosa ou política extremista.

Na passada quarta-feira, 5 de Abril, um outro ataque brutal, dessa feita em Blumenau, cidade no sul do Brasil, teve consequências muito mais graves e provocou enorme comoção no país. Um homem de 25 anos aparentemente em surto psicótico invadiu uma creche e matou à machadada quatro crianças com idades entre os quatro e os sete anos, feriu outras cinco e depois, caminhando tranquilamente, foi entregar-se num quartel da polícia.