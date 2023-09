Homem estaciona mal o carro para ajudar passageiros de autocarro em chamas e acaba multado

José Oliveira teve de pagar 30 euros.

Um homem foi multado pela GNR por ter deixado o carro mal estacionado no momento em que foi socorrer os passageiros de um autocarro em chamas, em Pedroso, Vila Nova de Gaia. Teve de pagar uma multa de 30 euros.Ao ver o veículo pesado em chamas, José Oliveira, um morador da localidade, que passava na rua com a mulher, imobilizou de imediato o automóvel em que seguiam e foi em socorro dos cerca de 10 passageiros do autocarro. Ajudou-os a sair, mas foi multado pela GNR por ter deixado o carro mal estacionado.De acordo com o auto da GNR, a viatura de José Oliveira, que era conduzida pela mulher, estava estacionada a menos de 5 metros de um entroncamento. Ao local do incêndio acorreram ainda os Sapadores de Vila Nova de Gaia.