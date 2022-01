Homem faz reféns em sinagoga e exige a libertação da irmã condenada a 86 anos por matar agente do FBI

Pelo menos quatro pessoas estão dentro do edifício.

As autoridades estão este sábado a negociar com um homem que terá feito pelo menos quatro reféns numa sinagoga em Colleyville, no estado do Texas, nos EUA.



O homem terá entrado na sinagoga onde decorriam cultos que estavam a ser transmitidos em direto. O departamento da polícia de Colleyville publicou na rede social Twitter que a área foi cercada e que os moradores estavam a ser retirados de casa.

O atirador disse que era Muhammad Siddiqui, irmão da paquistanesa Aafia Siddiqui, que está a cumprir uma sentença de 86 anos de prisão por matar um agente do FBI, refere a BBC. O atirador exigiu encontrar-se com a irmã e a libertação da mesma durante as negociações com o FBI.



As autoridades ainda não conseguiram confirmar a identidade do homem.



Segundo o Dallas Morning News, não há feridos a registar.

"A sargento da polícia de Colleyville, Dara Nelson, disse que os negociadores estão em contacto com alguém dentro da sinagoga e que acreditam ser o suspeito", disse o Dallas Morning News.