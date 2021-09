Homem ferido com gravidade após saltar de janela de hospital em Vila do Conde

Autoridades estão a investigar as causas. Jovem de 28 anos estava internado há um mês.

Um jovem de 28 anos saltou do primeiro andar do Hospital de Vila do Conde às 3h da manhã e ficou ferido com gravidade ao cair de uma altura de seis metros.O utente estava internado há 1 mês na unidade de Medicina Interna e a aguardar resposta social.As autoridades ainda estão a investigar as causas, mas hipótese de fuga está em cima da mesa.Na sequência da queda, o jovem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, onde permanece internado com ferimentos graves.