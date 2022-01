Homem ferido com gravidade depois de provocar incêndio ao adormecer com cigarro aceso

Foi transportado para pelo INEM para o Hospital de Coimbra.

Homem de 40 anos ferido com gravidade com queimaduras numa das mãos e nas costas depois de ter adormecido com um cigarro aceso na mão, na última madrugada, em Montemor-o-Velho.O alerta foi dado por volta das 5h da manhã. A vítima conseguiu fugir do interior do quarto que ficou em chamas e foi para uma localidade vizinha pedir ajuda.A vítima foi depois transportada pelo INEM para o Hospital de Coimbra.Ao que tudo indica o homem é caseiro de uma exploração agrícola.A GNR está a investigar o caso.