Homem ferido com gravidade em despiste de camião no IP8 em Beja

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido num despiste seguido de capotamento de camião no IP8 entre Ferreira do Alentejo e Beja. O alerta foi dado por volta das 10h00 desta quarta-feira.A vítima teve que ser desencarcerada e foi levada para o hospital.A GNR investiga as causas do acidente.Nas operações de socorro estiveram 24 operacionais, apoiados por oito veículos.