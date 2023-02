Homem ferido com gravidade em queda de 10 metros no Porto de Leixões

Vítima foi transportada para o Hospital Pedro Hispano em Matosinhos.

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após uma queda de cerca de 10 metros para o porão do navio Furnas, atracado no Terminal de Contentores de Leixões Norte, em Leça da Palmeira, esta noite de sábado.

O alerta para o acidente no cargueiro foi dado às 20h10. A vítima, que terá escorregado e caiu a uma zona de difícil acesso dentro do navio, foi socorrida pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António.





Após estabilizado, o homem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

A Polícia Marítima esteve no local, realizou várias diligências e apura as causas do acidente de trabalho.