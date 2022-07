Homem ferido em despiste de carro ao colidir contra caixotes do lixo em Vagos

Vítima estava encarcerada à chegada das equipas de socorro.

Um homem ficou com ferimentos ligeiros num despiste de carro ao colidir com uns caixotes do lixo no lugar de Salgueiro, em Vagos.A vítima estava encarcerada à chegada das equipas de socorro.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vagos, a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Aveiro.O homem foi transportado para o hospital.