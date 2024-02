Vítima foi levada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Um homem ficou com ferimentos ligeiros após se ter despistado em Amarante. O alerta foi dado às 13h32 desta segunda-feira.Os Bombeiros de Amarante estiveram no local e socorreram rapidamente a vítima.A vítima foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. As causas deste acidente ainda estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.