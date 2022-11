Homem fica ferido com gravidade ao ser atropelado enquanto atravessava a passadeira no Seixal

Vítima foi transportada para o hospital de Almada.

Um homem ficou ferido com gravidade depois de ter sido atropelado por um carro enquanto atravessava uma passadeira, no Seixal.Para o local foram mobilizados os bombeiros, a GNR e duas ambulâncias.A vítima foi transportada para o hospital de Almada.Vários populares relatam já ter feito diversas queixas à Câmara do Seixal, devido à falta de sinalização e das altas velocidades que se atingem naquela estrada.Segundo os mesmos, até ao momento, a Câmara não fez nada que contribuísse para a segurança naquele local.