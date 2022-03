Homem filmado a lançar cocktails molotov contra residência oficial de Putin

Ao tentar atirar o explosivo por cima do muro do Kremlin, a garrafa acaba por chocar contra os tijolos provocando um pequeno incêndio.

Um homem foi filmado a atirar um cocktail molotov contra as paredes da residência oficial do presidente russo, Vladimir Putin.

As imagens do ataque estão a circular nos media russos depois de terem sido divulgadas no TikTok, avança o

The Mirror

.



O vídeo foi gravado por alguém dentro de um veículo em movimento e parece mostrar o momento em que um homem tenta arremessar o explosivo improvisado contra as paredes do Kremlin. Ao tentar atirar o explosivo por cima do muro da residência, a garrafa acaba por chocar contra os tijolos causando um pequeno incêndio.

O vídeo - que tem apenas alguns segundos - conta já com 250 mil visualizações no TikTok.

O Kremlin é a sede do governo da Rússia e é a residência oficial do presidente russo Vladimir Putin.