Homem garante em Espanha que é filho de Maradona mas argentinos chamam-lhe de "vigarista"

Um programa do canal espanhol 'Telecinco' intitulado 'Quem é o meu pai', que dá voz a alegados filhos ilegítimos de famosos, teve como protagonistas Santiago Lara e Eugenia Laprovittola, que reclamam ser filhos de Diego Armando Maradona.





O programa teve eco na Argentina, com várias pessoas a garantirem que nenhum deles é filho do antigo craque, particularmente Santiago, que acusam de ser "vigarista", pois já terá embolsado qualquer coisa como 40 mil dólares só em entrevistas sobre o tema.

No programa argentino 'La Tarde', um dos colaboradores do programa deu conta disso mesmo. "Está nas mãos dos herdeiros a decisão de saber se vão tomar ações legais. Não sei o valor que lhe vão pagar [em Espanha], mas pela entrevista que deu a uma televisão italiana cobrou 17 mil euros."Mario Baudry, advogado de Dieguito Fernando, um dos filhos de Maradona, garantiu que Santiago Lara não tem nenhuma prova de ADN a comprovar a paternidade. "A história do Lara não pega por nenhum lado e quando quisemos avançar, para terminarmos com o tema do ADN, ele nem sequer tinha iniciado o processo [para saber se era filho de Maradona]", contou o advogado no programa da televisão argentina.No programa espanhol Santiago Lara defendeu a sua versão. "Não tenho culpa que esta seja a minha história. Não sou nada do que dizerem, não sei o que querem. Sou um rapaz que procura a sua identidade, não fiz nada. Isto também me aborrece porque a raiz destas coisas, todas as minhas relações, as pessoas que conheço, a minha própria cidade... São calúnias e injúrias contra a minha pessoa."