Homem garante que se cruzou com Brian Laundrie, o namorado de Gabby Petito

FBI emitiu um mandado de detenção para o jovem que se encontra desaparecido.

Dennis Davis, um engenheiro norte-americano de 53 anos, tem a certeza absoluta de que se encontrou com Brian Laundrie, o namorado desaparecido de Gabby Petito, numa estrada deserta na Carolina do Norte durante a manhã de sábado."Não tenho dúvidas que falei com Brian Laundrie. Enviaram-me um áudio com a voz dele e foi a mesma que eu ouvi", disse Dennis ao The New York Post.O engenheiro contou ainda que o jovem parecia "perdido e atordoado" quando lhe pediu indicações sobre como chegar à região da Califórnia por estradas secundárias, alegando que tinha discutido com a namorada e precisava de ir ter com ela.Dennis não reconheceu imediatamente Brian como o fugitivo que a polícia procura. Ainda assim, quando se apercebeu ligou logo para o FBI, que não atendeu nem retornou nenhuma das três chamadas.De acordo com o homem de 53 anos, o jovem que está desaparecido conduzia uma carrinha branca ou de cor clara e utilizava uma bandana escura na cabeça.O suposto encontro de Dennis com o Brian Laundrie ocorre numa altura em que o FBI já emitiu um mandado de detenção para o jovem e acredita que este pode estar a atravessar de carro o trilho dos Apalaches, na Carolina do Norte, nos EUA.Recorde-se que o trilho dos Apalaches é o mais longo do mundo e o rapaz tem muita experiência em técnicas de sobrevivência, estando a ser difícil para o FBI localizá-lo.