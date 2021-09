Homem incendeia cama com gasolina para matar a mãe em Vieira do Minho

Convenceu-se que a mãe colocava veneno na comida para o matar. E na terça-feira de madrugada decidiu pegar fogo à casa onde os pais dormiam, em Anissó, Vieira do Minho, para acabar com a vida da progenitora.O homem de 30 anos regou com gasolina a cama do quarto onde dormia, ao lado do quarto da mãe, e fugiu. Os pais, ambos idosos, foram salvos por um vizinho, que ouviu barulho e os retirou da casa em chamas.