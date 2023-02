Homem insulta a irmã no Facebook e acaba condenado a pagar de 2400 euros

Um homem foi condenado por difamar e injuriar a irmã no

pelo Tribunal de Santo Tirso e terá de pagar um total de 2400 euros.

Em novembro de 2020, o homem escreveu uma publicação na rede social

onde acusava a irmã de o roubar há mais de 20 anos. Na origem da discórdia estava um terreno que ele considerava ser seu.

De acordo com a imprensa nacional, a mulher contactou o irmão em fevereiro de 2021 e pediu-lhe que ele não voltasse a contactar a mãe devido ao terreno, já que este assunto a incomodava. O homem não gostou e enviou uma mensagem de voz no Messenger à irmã, onde a insutou. A mulher sentiu-se "revoltada, humilhada e ansiosa".O homem foi depois condenado ao pagamento de uma indemnização à irmã, no valor de seis euros diários durante 200 dias e ainda ao pagamento de uma multa de 1200 euros, acabando condenado ao pagamento de um total de 2400 euros. O arguido ainda recorreu, mas o Tribunal da Relação do Porto manteve a decisão.