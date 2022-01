Homem invade casa da 'ex' na Covilhã, agride-a com machado e foge

Agressor a monte após o crime. Vítima está em estado grave.

Um homem de 25 anos invadiu a casa da ex-namorada e agrediu com um machado, na madrugada desta quinta-feira, no bairro das Nogueiras, vila de Teixoso, concelho da Covilhã.A mulher de 42 anos está em estado grave.O agressor colocou-se em fuga no carro da vítima após o crime e encontra-se a monte.O alerta foi dado 00h30.