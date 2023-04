Suspeito tem 25 anos e entregou-se após o crime: Tudo o que já se sabe sobre o ataque a creche no Brasil

Vítimas do ataque são três rapazes e uma rapariga e têm entre 5 e 7 anos.

Um homem de 25 anos armado com um machado matou na manhã desta quarta-feira pelo menos quatro crianças numa creche particular da cidade de Blumenau, no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. Outras quatro crianças ficaram feridas no ataque, uma delas com muita gravidade. As vítimas foram três rapazes e uma rapariga com idades entre os cinco e os sete anos.



Após cometer os crimes, o assassino fugiu do local mas foi entregar-se num quartel da Polícia Militar da cidade, um importante município turístico com forte presença de descendentes de alemães. Ainda estão a ser apuradas as razões desse ataque sem sentido e as redes sociais do assassino estão a ser vasculhadas por agentes especializados em crimes cibernéticos para se obterem maiores informações.





Uma das professors, Simone Desaparecida Camargo, pensava que o ataque se tratava de um assalto e trancou as crianças na casa de banho . Só despois se apercebeu que o suspeito vinha com intenção de matar.

O ataque criminoso aconteceu logo após a abertura da creche, denominada Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, localizada no bairro Velha, naquela cidade do sul do Brasil. O homem invadiu o local já com o machado na mão, golpeou as crianças e saiu em direcção ao batalhão da polícia antes de alguém ter tempo de fazer alguma coisa.

Alertados, os pais das crianças que frequentam a creche foram em desespero para o local. Pouco depois das 10 horas locais, 14 horas em Lisboa, uma multidão ainda continuava em frente à creche, que foi evacuada pela polícia, e o clima era naturalmente de grande comoção entre pais, funcionários do estabelecimento e até populares sem qualquer ligação à instituição, todos chocados com a brutalidade do criminoso contra crianças indefesas.



O presidente brasileiro, Lula da Silva, já reagiu ao ataque através do Twitter.



"Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu Lula na rede social.



O Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, decretou três dias de luto no estado.





