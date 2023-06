Homem invade escola secundária no Laranjeiro para jogar à bola com alunos e esfaqueia jovem de 15 anos

Arguido ameaçou ainda um funcionário e colocou-se em fuga. Foi detido pela PSP.

Um homem de 30 anos foi detido, esta segunda-feira, após invadir a escola secundária Professor Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, em Setúbal, por querer jogar à bola com os alunos. Segundo comunicado da PSP, o homem acabou por ameaçar um funcionário e provocar um corte com faca na mão de um aluno de 15 anos, que o tentava conter.O suspeito fugiu do local após as agressões. A PSP conseguiu intercetar o individuo, ainda nas imediações do estabelecimento de ensino, bem como recuperar a faca.A detenção foi feita às 11h20.O arguido vai ser presente, esta terça-feira, ao Tribunal de Almada.