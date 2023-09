Homem louco pelos ciúmes mata amante grávida de sete meses em Borba

Louco de ciúmes, um empresário agrícola, de 44 anos, matou à facada a amante, de 35, quando esta apanhava orégãos num terreno perto de Borba. Cláudia Silva, a vítima, estava grávida de sete meses, esperando uma filha, a segunda, do relacionamento com o homicida. Terá sido assassinada porque o amante não tinha a certeza de ser o pai da criança ainda por nascer.Saiba mais no Correio da Manhã