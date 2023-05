Homem luta para conseguir ver o filho

Tribunal de Lausanne ordenou à mãe que entregasse a criança a Pedro Dias, na Suíça, onde a família tem residência.

O presente de aniversário foi comprado com antecedência –um jogo eletrónico que inclui exercício físico. Era o compromisso entre o fascínio de João (nome fictício) por videojogos e a obsessão do pai pelo desporto. Pedro Dias foi medalha de bronze nos Europeus de Judo de 2008 e, no mesmo ano, representou Portugal nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China.O pai nunca tinha falhado um aniversário do filho, mas quando João completou 8 anos, no passado dia 25 de abril, Pedro não esteve com o filho, nem ouviu sequer a sua voz. Na verdade, há já um mês que Pedro não faz a menor ideia do local para onde a mãe o levou. "A única evidência que temos é que existe um rapto de menores", atira.Saiba mais na revista