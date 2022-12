Homem mata a mãe, ataca estação de rádio e faz reféns numa drogaria na Alemanha

Sequestrador foi detido pelas autoridades cerca das 12h30 horas (11h30 em Lisboa).

Um homem de 40 anos matou a mãe, de 60, num apartamento em Dresden, na Alemanha. Após cometer o crime, invadiu uma estação de rádio no centro da cidade, onde fez vários disparos, e fugiu, depois, para uma drogaria num centro comercial, onde fez dois reféns. Acabou detido pelas autoridades cerca das 12h30 horas locais (11h30 em Lisboa).



Segundo o jornal Bild, o homem, que é descrito pela polícia como "mentalmente perturbado", invadiu a Radio Dresden e atirou contra a porta corta-fogo na entrada, não tendo conseguido avançar. Quando os elementos da estação de rádio contactaram a polícia, o homem entrou no carro e colocou-se em fuga em direção ao centro da cidade. Entrou numa drogaria no centro comercial Altmarkt-Galerie, presumivelmente armado, e tomou uma mulher e uma criança como reféns.





O centro comercial e as zonas em redor tiveram de ser evacuadas.

Thomas Geithner, porta-voz da polícia, disse que o homem foi detido cerca das 12h30 locais (11h30 em Lisboa), com ferimentos, e que as duas pessoas sequestradas escaparam ilesas.









Polizeieinsatz in #Dresden

Aktuell kommt es im Bereich der #AltmarktGalerie zu einem Polizeieinsatz, nach einer Geiselnahme.



Bitte meiden Sie den Bereich. Der #Strietzelmarkt bleibt vorerst geschlossen. Wir werden hier weiter informieren: https://t.co/sRdMhoYvqK #dd1012 pic.twitter.com/MlQUCTglml — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) December 10, 2022