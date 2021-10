Homem mata amigo por causa de 40 euros nas Caldas da Rainha

Uma discussão, por suspeitar que o amigo lhe tinha retirado 40 euros numa ida à casa de banho, levou um homem de 50 anos a pegar numa faca de cozinha e a esfaquear a vítima no tórax, causando-lhe a morte. O crime ocorreu em janeiro, nas Caldas da Rainha, e o homicida vai ser julgado esta terça-feira no Tribunal de Leiria.Leia a notícia completa no Correio da Manhã