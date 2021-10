Homem que matou casal a tiro em Braga encontrado sem vida dentro de casa

Um homem matou um casal de cunhados a tiro, esta segunda-feira à tarde, em Pedralva, arredores de Braga.O agressor foi encontrado esta noite, já sem vida, no interior da habitação onde esteve barricado durante várias horas.O INEM avançou inicialmente a existência de dois feridos, mas osabe que as duas vítimas, marido e mulher, ambos com 58 anos, acabariam por morrer. O homem foi encontrado morto no logradouro da sua casa e a mulher na via pública. As autoridades montaram um forte dispositivo nas imediações da casa do suspeito durante toda a tarde. Ao início da noite um grupo de operações especiais foi acionado para tentar entrar na habitação.

Conhecido pela alcunha de "Guerras", o suspeito estava já referenciado devido a episódios de violência doméstica, facto que levou a mulher e o filho a saírem de casa no início do mês.sabe que o homem esteve na urgência psiquiátrica do hospital de Braga esta segunda-feira de manhã, tendo depois cometido o crime, numa tentativa de saber onde é que a sua mulher se encontrava escondida.Em declarações à, um dos moradores da localidade revelou que conhecia bem as vítimas e que se dava bem com o casal, desconhecendo conflitos familiares. "Nunca o considerei um indivíduo violento", acrescentou ainda o vizinho do alegado homicida.