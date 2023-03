Homem mata ex-companheira a tiro na Maia e tenta matar-se

Homicida foi transportado para o hospital de São João.

Uma mulher, com cerca de 60 anos, morreu, na noite desta terça-feira, depois de ser baleada pelo ex-companheiro, da mesma idade, na Maia.O suspeito terá usado a mesma arma de fogo para disparar sobre si próprio. O homem sofreu ferimentos considerados muito graves, tendo sido levado para o hospital de São João, no Porto.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Pedrouços, para um homicídio na rua Pedro Ivo, em Pedrouços.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Porto também foi acionada.A PSP de Águas Santas foi mobilizada, mas o caso passou para a Polícia Judiciária do Porto.