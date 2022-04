Homem mata irmão com faca após discussão familiar

Um homem de 50 anos morreu esta segunda-feira à tarde após ter sido esfaqueado por um irmão mais novo na aldeia de Moita, freguesia de Pernes, Santarém. Quando os meios de socorro (bombeiros e INEM) chegaram ao local, a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória depois de ter sido golpeada na artéria femoral, tendo perdido bastante sangue. Foram realizadas as manobras de reanimação no local e a vítima transportada para o Hospital de Santarém, mas acabou por não resistir aos ferimentos.O agressor, de 46 anos, permaneceu no local e entregou-se sem resistência à GNR de Pernes, que recolheu também a arma do crime.

Por se tratar de um homicídio, o suspeito já foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa, que o apresentará esta terça-feira no Tribunal de Santarém para primeiro interrogatório judicial.Segundo oconseguiu apurar, o crime ocorreu na sequência de uma briga violenta entre os dois irmãos, que residem sozinhos na mesma casa desde que a mãe foi internada num lar de idosos, em Torres Novas.Os motivos da discussão que levaram ao homicídio estão a ser investigados pela PJ.