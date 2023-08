Homem mata irmão mais velho no Porto. Suspeito detido

Agressor no bairro de Contumil sofre de doença psicológica.

Um homem com 55 anos foi morto à facada pelo irmão, na noite deste sábado, no bairro de Contumil, na zona oriental do Porto.Durante os desacatos, que ocorreram na rua Engenheiro Pedro Inácio Lopes, a mãe dos dois homens terá sido também ferida com uma arma branca, relataram alguns vizinhos ao. Esta versão não foi confirmada pela PSP.A vítima, conhecida naquele bairro portuense localizado perto do estádio do Dragão como Paulo "italiano" (devido a ter sido emigrante durante alguns anos em Itália), tem dois filhos.O atacante, de 47 anos, sofreria de doença mental, soube ojunto de várias fontes no local do crime e foi imobilizado por vizinhos logo após o crime. Foi entregue aos primeiros agentes da PSP do Porto que chegaram àquele local da freguesia de Campanhã.A PSP do Porto foi chamada para os desacatos ao início da noite e o corpo da vítima ainda permaneceu na casa da família para ser transportado para o Instituto de Medicina Legal, até à chegada do delegado de saúde. A investigação deste crime passou para a alçada da diretoria do Porto da Polícia Judiciária.