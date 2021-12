Homem mata-se após assassinar a mulher e filho no Funchal

Polícia Judiciária investiga o crime.

Um homem matou a mulher e o filho menor esta segunda-feira, no Funchal, e colocou-se em fuga. Horas depois foi encontrado um corpo no mar, em local próximo de onde foi encontrado o carro do homicida. As autoridades acabaram por confirmar tratar-se do cadáver do criminoso, que se matou após assassinar a mulher e o filho.O alerta foi dado pelas 12h30. A Polícia Judiciária está no local.Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o homicida é um homem de 40 anos e a criança teria 10.Segundo apurou o CM o homicida ter-se-á atirado de um penhasco com cerca de 100 metros de altura.