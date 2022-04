Homem mata o filho de 10 anos à facada em Valência

Crime foi consumado com recurso a uma faca.

Um homem de 47 anos foi detido por matar o filho, de 10, na casa em que vivia em Sueca, Valência.O crime foi consumado com recurso a uma faca, de acordo com o jornal espanhol La Vanguardia.O óbito da criança foi declarado no local.Os meios de comunicação social espanhóis afirmam que o homem matou o filho para "causar dano à ex-mulher".