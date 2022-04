Homem mata-se após tentar matar a mulher com dois tiros em Barcelos

Vítima, de 47 anos, está internada em estado grave no Hospital de Braga.

Um homem, com cerca de 50 anos, tentou matar a mulher, de 47, no centro da cidade de Barcelos com dois tiros e suicidou-se de seguida.





O alerta foi dado às 07h59. A vítima está internada em estado grave no Hospital de Braga.

O casal estava em fase de separação, o que terá motivado o homem a cometer o crime. Ao que o

apurou, o homem já tinha ameaçado a mulher de morte e na origem do crime pode estar uma situação de ciúmes.

A mulher já tinha apresentado uma denúncia na PSP de Barcelos, no dia 23 do passado mês de março, contra este homem.

A Polícia Judiciária de Braga criou um perímetro de segurança no local em que o cadáver foi encontrado e encontra-se a investigar o caso.

Populares avançaram ao

que o homem é conhecido na cidade e está envolvido em diversas atividades em Barcelos.