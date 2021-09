Homem mata sogro em Vila Nova de Gaia numa discussão por dinheiro

Desavenças devido a dinheiro e ao alcoolismo do agressor na origem do homicídio.

As discussões por causa de dinheiro terminaram em homicídio. Um homem, com cerca de 50 anos, matou ontem o sogro, Virgílio Fernandes Santos, de 81 anos, à pedrada e à facada. O homicida ainda se barricou em casa mas, à chegada da GNR, acabou por se entregar às autoridades.Leia a notícia na integra no Correio da Manhã