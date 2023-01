Homem morre a caminho do trabalho quando subia para mota em Vizela

Homem sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

Um homem, com cerca de 60 anos, morreu esta terça-feira de manhã, quando subia para a mota para ir para o trabalho, em Vizela.O alerta foi dado às 05h51 e segundo apurou o, o óbito foi declarado no local.O homem terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória. Doença súbita poderá ter estado na origem da morte.Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Vizela, o INEM e a GNR.À chegada da equipa médica, a vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação, no entanto já nada foi possível fazer para reverter situação.O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Guimarães.