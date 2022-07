Homem morre afogado e mulher fica em estado grave em praia no Porto

Óbito declarado no local. Vítimas estavam em areal sem vigilância.

Um casal foi arrastado pela corrente, na manhã desta sexta-feira, na praia Internacional, no Porto. O homem, de 70 anos, morreu na sequência do afogamento.



A mulher, de 68 anos, foi retirada da água em paragem cardiorrespiratória e sujeita a manobras de reanimação. Viva, mas inconsciente, foi levada, pelos bombeiros de Matosinhos - Leça para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.



O óbito do homem foi declarado no local e o copo transportado para o Instituto de Medicina Legal.



A Polícia Marítima do Porto e o INEM foram acionados para o local.



A praia Internacional não está classificada como praia de banhos e possui sinalização a desaconselhar o uso por banhistas.







Em atualização