Homem morre ao disparar arma sem querer e atingir a própria cara em Alcobaça

A ocorrência foi registada num posto de gasolina da Repsol às 21h05. Foram mobilizados os Bombeiros de Alcobaça, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Leiria e a Ambulância de Suporte Básico de Vida.











Um disparo acidental com uma pistola causou a morte de um homem de 43 anos, na noite desta sexta-feira, em Alcobaça. Ao que oapurou junto de fonte da Polícia Judiciária de Leiria, a arma foi disparada pela própria vítima e tudo indica ter-se tratado de uma "brincadeira entre amigos que correu mal".A arma utilizada foi uma pistola de 6,35 milímetros que estaria na posse da vítima.De acordo com Marco Caetano, segundo Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, o indivíduo foi atingido na face e foi levado com ferimentos graves para o hospital de Leiria. Na unidade hospitalar acabou por não resistir aos ferimentos, tendo sido o óbito declarado.