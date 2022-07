Homem morre após beber garrafa de Jagermeister em dois minutos

Vítima desmaiou durante um torneio de bebidas alcoólicas na África do Sul.

Um homem morreu após beber uma garrafa inteira de Jagermeister em menos de dois minutos, durante uma competição de bebidas alcoólicas em Limpopo, na África do Sul.Segundo o The Mirror, o consumo excessivo terá feito o homem desmaiar no local do perigoso torneio."Um [dos participantes] desmaiou imediatamente e foi levado para uma clínica local, onde faleceu", disse o Brig Motlafela Mojapelo, porta-voz da polícia.As autoridades continuam as investigações em torno da morte do homem, que se pensa ter entre os 25 e 30 anos.