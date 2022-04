Homem morre após ser atingido a tiro na Zona J de Chelas, em Lisboa

Vítima ainda foi assistida no local e transportada a uma unidade hospitalar da capital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem que foi esta quinta-feira à noite atingido a tiro numa rua da Zona J de Chelas, em Lisboa, não resistiu aos ferimentos no esterno e no braço, acabando por morrer.Segundo fonte da PSP relatou ao, a vítima, que residia na zona, ainda foi assistida no local, mas quando transportada para uma unidade hospitalar da capital, já ia com dificuldades respiratórias.O crime poderá tratar-se de um ajuste de contas, segundo moradores ouvidos peloO homem deixa duas filhas menores.No local estiveram quatro carros e 15 agentes da PSP.A Polícia Judiciária foi acionada para averiguar o caso.O alerta foi dado pelas 21h45.