Homem morre atingido por árvore em Braga

Um homem com cerca de 60 anos morreu este sábado à tarde depois de ter sido atingido por uma árvore na freguesia sobreposta, em Braga.Para o local foram enviados vários meios e operacionais dos bombeiros sapadores de Braga, da Cruz Vermelha de Braga e do INEM, mas o óbito foi declarado no local.A GNR também foi acionada.O alerta foi dado às 16h15.