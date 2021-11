Homem morre atropelado em Santa Maria da Feira em acesso de garagem

Vítima estava caída num acesso, inclinado, a uma zona de garagens de um edifício habitacional.

Um homem, de 54 anos, morreu, esta madrugada de sábado, depois de ser atropelado por um carro, em Santa Maria da Feira. A vítima estava caída num acesso, inclinado, a uma zona de garagens de um edifício habitacional. O condutor da viatura regressava a casa depois de ter concluído o horário de trabalho numa unidade hospitalar.Os bombeiros tinham recebido um alerta inicial, cerca das 02h00, para socorrer uma vítima que estaria caído na rua dr Alcides Strecht Monteiro. Quando a equipa de operacionais estava no local, a tentar localizar a vítima, o carro envolvido no atropelamento chegou à rampa de acesso às garagens. Foi nesse momento, que o condutor, que não se terá apercebido da presença da vítima no chão, atropelou o homem.A vitima ainda foi levada, pelos bombeiros da Feira, para a unidade hospitalar local. No entanto, o homem entrou em paragem cardiorrespiratória e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado já no hospital da Feira.A PSP foi chamada e investiga as circunstâncias do acidente.