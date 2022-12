Homem morre atropelado em Silves

Acidente ocorreu na manhã deste domingo, numa altura de nevoeiro, e o condutor do carro só se apercebeu quando ocorreu o embate.

Um homem, de 45 anos, foi atropelado mortalmente no IC1 na zona de São Marcos da Serra, no concelho de Silves.O acidente aconteceu esta manhã, às 06h39, numa altura de nevoeiro, na zona de Monte das Pitas. O condutor do carro só se apercebeu quando ocorreu o embate.Foi o próprio condutor que deu o alerta.Ainda foram ativados meios dos bombeiros de Messines para prestar socorro, mas a vítima acabou por morrer no local.O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as circunstâncias do acidente fatal.