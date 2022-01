Homem morre atropelado por comboio em Torres Vedras

Bombeiros estiveram no local, mas apesar dos esforços a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado.

Um homem morreu atropelado por um comboio na manhã desta segunda-feira em Torres Vedras.O alerta foi dado pelas 8h19 e levou à mobilização de dez operacionais dos bombeiros voluntários torreenses, mas apesar dos esforços a vítima não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado.Devido ao acidente e ao socorro, a circulação na Linha do Oeste esteve temporariamente condicionada, mas já regressou à normalidade. A GNR esteve no local e investiga as circunstâncias em que ocorreu este atropelamento fatal.