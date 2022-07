Homem morre depois de cair de telhado na Trofa

Vítima caiu de telhado onde estava a fazer reparações.

Um homem de cerca de 60 anos morreu esta terça-feira, na freguesia do Muro, concelho da Trofa, após cair de um telhado onde estava a realizar reparações, disse fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

O alerta para uma ocorrência na Rua S. Cristóvão foi registado às 08h17 e o óbito foi declarado no local.

Sem precisar se as reparações estavam a ser feitas num edifício particular ou de uso público, fonte dos Bombeiros Voluntários da Trofa confirmou à Lusa que o homem teria cerca de 60 anos e caiu.

No local estiveram meios da corporação de bombeiros local, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João, do Porto, e a GNR da Trofa.